Движение в двух переулках в Хамовниках перекроют по 4 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение в двух переулках в столичном районе Хамовники ограничат с 23 августа по 4 сентября в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

Отмечается, что в Мансуровском переулке перекрытия будут действовать с 23 по 30 августа с 6:00 до 22:00.

В это же время с 28 августа по 4 сентября будет ограничено движение по Кропоткинскому переулку. При этом отмечается, что оба запрета будут полными.

Ранее в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали, что Лефортовский тоннель на Третьем транспортном кольце будут перекрывать по ночам из-за ремонта с 23 по 26 августа.