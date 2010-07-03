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09:50

Большой Каменный мост перекроют 25 августа для съемок фильма

транспорт дороги город

09:50

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение по Большому Каменному мосту перекроют утром 25 августа из-за съемок фильма, сообщает Агентство "Москва".

Ограничение будет действовать всего час – с 7:00 до 8:00.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением фестиваля "Спасская башня" движение по Ильинке будет перекрыто с 21 августа до 2 сентября. Ограничения будут действовать от Старой площади до Красной площади. На данном участке водители не смогут проехать с 23:00 21 августа по 08:00 2 сентября.

Из-за проведения Международного военно-музыкального фестиваля будет закрыт проход из Московского Кремля через ворота Спасской башни в период с 22 августа по 1 сентября.

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транспорт дороги город

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