Большой Каменный мост перекроют 25 августа для съемок фильма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение по Большому Каменному мосту перекроют утром 25 августа из-за съемок фильма, сообщает Агентство "Москва".

Ограничение будет действовать всего час – с 7:00 до 8:00.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением фестиваля "Спасская башня" движение по Ильинке будет перекрыто с 21 августа до 2 сентября. Ограничения будут действовать от Старой площади до Красной площади. На данном участке водители не смогут проехать с 23:00 21 августа по 08:00 2 сентября.

Из-за проведения Международного военно-музыкального фестиваля будет закрыт проход из Московского Кремля через ворота Спасской башни в период с 22 августа по 1 сентября.