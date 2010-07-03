Выход из Кремля через Спасскую башню закроют для посетителей с 22 августа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выход посетителей из Московского Кремля через ворота Спасской башни в период с 22 августа по 1 сентября осуществляться не будет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

На Красной площади и площади Васильевский спуск состоятся мероприятия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". По этой причине проход из Московского Кремля через ворота Спасской башни будет закрыт, пояснил собеседник агентства.

Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года. Место проведения – Красная площадь.

В этом году на фестивале впервые выступит военный оркестр Народной Армии Северной Кореи. Это третий приезд оркестра в страну. До этого он был на Международном военно-музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Амурские волны" в Хабаровске и в других городах Дальнего Востока.

Также российские и зарубежные артисты выступят на вокзалах, в садах и парках столицы. А общее музыкальное шествие всех участников фестиваля пройдет на ВДНХ.

За 11 лет существования "Спасская башня" приняла более 160 коллективов из 54 стран. Фестиваль стал крупнейшим международным культурным проектом России, попав в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей планеты.

