Участки улицы Чаплыгина перекроют из-за проведения благоустройства

17:02
17:02
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве из-за проведения благоустройства будут перекрыты несколько участков улицы Чаплыгина, передает портал мэра и правительства Москвы.
Так, 11 августа для водителей будет недоступен участок от Большого Харитоньевского до Фурманного переулка. Там будут действовать ограничения с 08:00 до 22:00.
12 августа с 08:00 до 22:00 15 августа водители не смогут проехать по участку от Фурманного переулка до улицы Машкова, а с 08:00 16 августа до 22:00 19 августа – от улицы Машкова до Покровки.
Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Курбан-байрама на нескольких улицах в центре Москвы 11 августа также изменится схема движения. С полуночи до 11:00 будут перекрыты улицы Дурова и Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца.
Водители не смогут проехать по улице Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца. Капельский переулок перекроют от проспекта Мира до улицы Гиляровского. С 10:00 до окончания праздника здесь нельзя будет оставить машину.
Кроме того, с 04:00 до 11:00 полностью перекроют Большую Татарскую улицу и все примыкающие переулки: Татарский, Озерковский, Климентовский, Старый Толмачевский и Руновский.
С 01:00 до окончания мероприятия ограничат движение на улице Минской от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта. С 05:00 до 10:00 проезд будет закрыт на улице Хачатуряна от Каргапольской до улицы Санникова.
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