Движение на некоторых участках в районе Калужского шоссе перекрыли на два года

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Движение в районе улицы Теплый Стан было перекрыто до 31 июля 2021 года. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ в районе Калужского шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Полное перекрытие в связи с проведением работ на линии вдоль Калужского шоссе действует в проезде от дома 4а, строение 1 до дома 4а, строение 3 на улице Генерала Тюленева", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что перекрытие на указанном участке будет действовать круглосуточно.

Ранее москвичей предупредили об ограничении движения из-за митинга 10 августа. Ограничения будут действовать на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой.