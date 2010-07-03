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Москва 24

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02:13

Движение на трассе М7 "Волга" ночью будет ограничено

транспорт перекрытия авто

02:13

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ночью 8 августа на трассе М7 "Волга" временно перекроют движение. Ограничения связаны с монтажом пешеходного перехода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

"В Московской области на 46 километре трассы М7 "Волга" в связи с проведением работ по установке нового надземного пешеходного перехода будет временно ограничено движение транспорта", сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что полное перекрытие трассы произойдет в период с 2:40 до 3:20. Максимальная скорость на данном участке дороге ограничат до 40 километров в час.

В пресс-службе предложили возможный путь объезда ограниченного участка – через населенные пункты Горбуша, Аборино, Стулово, и Ельня.

Ранее движение на Тверской улице в Москве было частично перекрыто. Причиной ограничений стало ДТП.

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транспорт перекрытия авто

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