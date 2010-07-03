Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

08 августа, 20:08

Москвичей предупредили об ограничении движения из-за митинга 10 августа

транспорт авто перекрытия город

08 августа, 20:08

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой будет перекрыто 10 августа в связи с проведением митинга. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

"Полное перекрытие движения будет действовать на улице Маши Порываевой – от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова – от Докучаева переулка до Садового кольца 10 августа с 07:30 до 18:30", – говорится в сообщении.

Также водители не смогут проехать вблизи дома № 9 на участке проспекта Андропова. Ограничения там будут действовать 10 августа с 06:00 до 07:30 на одной полосе.

Ранее мэрия Москвы согласовала два митинга на проспекте Сахарова 10 и 11 августа. Численность каждой акции составит до 100 тысяч человек. Отмечается, что у дома № 9 будет установлена трибуна.

Читайте также

транспорт авто перекрытия город

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика