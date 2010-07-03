Москвичей предупредили об ограничении движения из-за митинга 10 августа

Движение транспорта на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой будет перекрыто 10 августа в связи с проведением митинга. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.
"Полное перекрытие движения будет действовать на улице Маши Порываевой – от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова – от Докучаева переулка до Садового кольца 10 августа с 07:30 до 18:30", – говорится в сообщении.
Также водители не смогут проехать вблизи дома № 9 на участке проспекта Андропова. Ограничения там будут действовать 10 августа с 06:00 до 07:30 на одной полосе.
Ранее мэрия Москвы согласовала два митинга на проспекте Сахарова 10 и 11 августа. Численность каждой акции составит до 100 тысяч человек. Отмечается, что у дома № 9 будет установлена трибуна.
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