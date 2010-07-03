Схема движения изменится в воскресенье на некоторых улицах

Фото: mos.ru

Несколько улиц в центре Москвы изменят схему движения в воскресенье, 11 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Ограничения связаны с празднованием верующими Курбан-байрама.

С полуночи до 11:00 перекроют улицы Дурова и Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца. Водители не смогут проехать по улице Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца. Капельский переулок перекроют от проспекта Мира до улицы Гиляровского. С 10:00 до окончания праздника здесь нельзя будет оставить машину.

С 04:00 до 11:00 полностью перекроют Большую Татарскую улицу и все примыкающие переулки – Старый Толмачевский, Татарский, Климентовский, Озерковский, Руновский. Парковаться здесь также запретят.

С 01:00 до окончания мероприятия ограничат движение на улице Минской от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта. С 05:00 до 10:00 проезд закроют на улице Хачатуряна от Каргапольской до улицы Санникова.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа – паломничества мусульман в Мекку.

В этом году праздник выпадает на 11 августа. С раннего утра во всех мечетях столицы пройдут праздничные молитвы.

В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и намаза, кульминацией праздника становится жертвоприношение.