Участники "Московского долголетия" установят рекорд по скандинавской ходьбе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 3,5 тысячи участников "Московского долголетия" установят новый рекорд на фестивале скандинавской ходьбы. Он пройдет в "Лужниках" 31 августа, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты.

В рамках фестиваля любителям скандинавской ходьбы предстоит преодолеть дистанцию в 2,5 километра. Победителей определят как в индивидуальном, так и в командном зачетах, а все вместе они установят новый мировой рекорд – "Самый массовый старт соревнований по скандинавской ходьбе среди людей старшего возраста".

Популярность скандинавской ходьбы у москвичей отметил замглавы департамента труда и соцзащиты Владимир Филиппов. По его словам, эту спортивную дисциплину выбрали более 11 тысяч участников "Московского долголетия". "Летом это самое популярное направление занятий в московских парках – каждый третий участник выбирает именно ее", – подчеркнул Филиппов, напомнив, что скандинавская ходьба "улучшает работу сердца, легких и мозга, тренирует 90% мышц тела, омолаживает организм". Как добавил глава ведомства, этот вид спорта позволяет горожанам больше времени проводить на воздухе, найти новых друзей, ведь скандинавская ходьба не требует специальной подготовки. По словам Филиппова, "главное – природа, компания и хорошее настроение".

В последний день августа гостей "Лужников" также ждут праздничный концерт с участием популярных исполнителей, мастер-классы, интерактивные игры и лекции о здоровом образе жизни. Посетители смогут сыграть, например, в настольный теннис и хоккей, присоединиться к занятиям по зумбе и цигуну.

Проект "Московское долголетие" запустили в марте прошлого года. В каждом районе столицы регулярно проводят бесплатные секции и кружки в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах. Проект насчитывает около 160 тысяч участников.

