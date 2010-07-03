Как пройдет открытие выставки участников "Московского долголетия"

09:28
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В медиацентре парка "Зарядье" 15 августа откроется "Выставка Клавдии Семеновны". Там покажут совместные произведения участников проекта "Московское долголетие" и шести современных художников. Выставка будет работать до 9 сентября.
Под руководством кураторов Ростана Тавасиева, Миши Most, Константина Тотибадзе, Романа Ермакова, Петра Быстрова и Игоря Мухина было создано более 100 картин, граффити и фотографий, а также работ в стиле "бегемотопись".
Творческие лаборатории работали с 24 июля по 4 августа, за это время их успели посетить 25 человек с высшим художественным образованием, шесть членов Союза художников, один заслуженный художник России, участники международных выставок и любители.
Было израсходовано 353 банки с краской, 160 кистей, 91 холст, 82 палитры, 65 мягких игрушек, два манекена, 2,4 тысячи строительных скоб, 11 молотков, 50 листов наждачной бумаги, передает портал мэра и правительства Москвы.
В первый день работы "Выставки Клавдии Семеновны" состоятся авторские экскурсии по экспозиции. На сцене большого амфитеатра парка "Зарядье" пройдет концерт, где выступят джазовые коллективы, в том числе вокалистка Этери Бериашвили и арт-проект "Тенора XXI века".
Запланирован массовый пленэр, который зарегистрируют как мировой рекорд: на керамических тарелках изобразят вид Москвы со стороны "Зарядья".
"Каждый участник здесь чувствует себя экспериментатором, не боится открывать сердце новому и иногда непонятному, начинает разбираться в современном искусстве. Уверен, что в творческих лабораториях представители разных поколений учились друг у друга. Здесь сложились не только творческие, но и дружеские союзы людей, которые взаимно обогащают друг друга", – сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
Выставка будет работать по понедельникам – с 14:00 до 21:00, со вторника по воскресенье – с 10:00 до 21:00.
Расписание на 15 августа:
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