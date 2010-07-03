Мастер-классы и концерты. Что ждет участников "Московского долголетия" на будущей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Концерты, открытые уроки и творческие мастер-классы подготовили для участников проекта "Московское долголетие" на неделю с 19 по 24 августа, сообщает портал мэра и правительства столицы.

19 августа в 12:00 в районе Чертаново Северное в Школьном парке отметят Яблочный Спас. Гостям расскажут об этом празднике, проведут конкурсы и мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги. Можно будет научиться исполнять танец яблочко и попробовать яблочное варенье.

20 августа в 11:00 в Западном Дегунине состоится праздник "Три цвета России", посвященный Дню Государственного флага. Там пройдет мастер-класс по рисованию, конкурс рисунков и концерт.

21 августа в 14:00 в Савеловском парке планируется концерт – презентация проекта "Московское долголетие". Творческие коллективы исполнят композиции советских и российских авторов, представят программу, посвященную разным странам и культурам.

21 августа в 11:00 дипломированный тренер Галина Таболич проведет в парке "Сосенки" открытый урок по Zumba Gold. В этот же день в народном парке "Яблоневый сад" в Конькове ожидается развлекательная программа "Русские Спасы". Выступят эстрадные артисты, а также танцевальные и фольклорные коллективы. Начнется все в 14:00.

22 августа в 12:00 в филиале "Нагорный" территориального центра социального обслуживания "Чертаново" выступит хор "Хорошее настроение" проекта "Московское долголетие".

24 августа можно сходить на фестиваль New Moscow в парке "Красная Пахра". Здесь пройдут мастер-классы по художественно-прикладному творчеству, уроки скандинавской ходьбы, модный показ "Королевская осанка", занятия йогой, зумбой и когнитивной гимнастикой. Начало в 11:00.

Проект "Московское долголетие" начал работать в марте 2018 года. В каждом районе столицы регулярно проводят бесплатные секции и кружки в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах. Проект насчитывает около 160 тысяч участников.

