Йога, танцы и лекции: куда сходить в рамках "Здоровой Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные парки приглашают москвичей на мастер-классы, уроки спортивных единоборств и лекции о здоровом образе жизни. Бесплатные занятия проходят под руководством профессиональных тренеров.

Парк "Мещерское" приглашает посетить психологическую консультацию "Причины возникновения конфликтов и способы их разрешения". Она состоится во вторник с 16:00 до 18:00. В среду, 14 августа, состоится занятие Body Total от студии йоги, открытый урок по "Московскому долголетию" и цигун под руководством Семена Линецкого.

Парк "Садовники" подготовил танцевальный урок во вторник с 9:00 до 10:00, консультацию психолога "Как обходиться с чувством обиды". В среду с 10:30 до 11:30 пойдет лекция по "Московскому долголетию", а днем – тренировка по современному мечевому бою.

Для жителей района "Лианозово" в парке во вторник с 16:00 до 18:00 пройдет беседа с психологом на тему "Общение. Конфликты". С 18:00 до 19:00 в парке пройдет занятие по танцам. Утром состоится урок по фитнесу на основе карате, а с 18:00 до 19:00 профессиональный тренер проведет мастер-класс по тхэквондо. После этого запланирована тренировка по капоэйре.

Парк Олимпийской деревни проведет лекцию "Возможности и методы современной реабилитации. Ритмотерапия – не дай мозгу стареть". Она состоится во вторник с 11:30 до 12:30. Позже в парке пройдет тренировка по функциональному тренингу. В среду, 14 августа, с 10:30 до 11:30 состоится открытый урок по "Московскому долголетию", а днем гости парка могут посетить лекцию-консультацию психолога "Безопасность детей в городе".

Для жителей Зеленограда зона отдыха "Площадь Юности" также приготовила разнообразные активности. Во вторник с 19:30 до 20:30 пройдет занятие по стретчингу, в среду – belly dance и соло-латина. С 16:00 до 18:00 здесь состоится консультация на тему "Роль привязанности в жизни ребенка". Затем все желающие могут посетить занятие "Здоровая спина".

В 13 парках и зонах отдыха вблизи павильонов "Здоровая Москва" каждый день с 16:00 до 18:00 проходят консультации психологов. С актуальным расписанием занятий можно ознакомиться на сайте.

