Ночь на 7 октября в столице стала самой холодной с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ночь на понедельник, 7 октября, стала самой холодной в Москве с начала осени. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ была зафиксирована на отметке плюс 0,8 градуса, говорится на сайте Гидрометцентра России.
До этого самая низкая температура была зафиксирована 24 сентября – плюс 1,3 градуса.
Рекордно низкая температура воздуха для 7 октября была установлена в 1986 году. Тогда в городе похолодало до минус 4,4 градуса.
Кроме того, как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Александр Синенков, за минувшие сутки в столице выпало 20% месячной нормы осадков в виде дождя и мокрого снега.
"В Москве за сутки выпало 12 миллиметров. Норма для октября 59 миллиметров", – отметил специалист.
Синенков подчеркнул, что дожди с мокрым снегом начали идти в столичном регионе в воскресенье.
Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе в Москву придут ноябрьские холода. Днем воздух прогреется не более чем до плюс 4–5 градусов.
Автомобилистам советуют проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме, а также позаботиться о зимнем стеклоочистителе. Его необходимо покупать только в сертифицированных магазинах.
Синоптики обратили внимание, что сейчас самое время для сезонной профилактики болезней. В этом помогут занятия спортом, умеренные физические нагрузки. Специалисты напомнили и о витаминах группы А,С, витаминном и растительном чае, адаптогенах, которые нужны организму осенью.
В сентябре в городе стартовала вакцинация от гриппа. Прививки можно сделать в поликлиниках,, в павильонах "Здоровая Москва" и в мобильных пунктах вакцинации. 31 пункт расположен около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".
Работа мобильных пунктов вакцинации продлится до 1 ноября. Кабинеты в павильонах "Здоровая Москва" закроются вместе с самими павильонами. В поликлиниках привиться можно до 30 ноября. Полученный после прививки иммунитет сохраняется в течение года.
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