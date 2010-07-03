Прохладная погода ожидается в последний день недели в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с дождем и мокрым снегом ожидается в столице в воскресенье, 6 октября. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 4-6, по области 2-7 градусов", – сообщают на портале.

Отмечается, что будет дуть резкий северо-восточный ветер с отдельными порывами 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня зафиксируется на показателе 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит порядка 80%.

Синоптики подчеркивают, что сейчас самое время провести сезонную профилактику для укрепления здоровья. В этом помогут занятия спортом, а также умеренные физические нагрузки. Все это в совокупности поможет организму активизировать иммунные процессы.

"Не стоит забывать и о витаминах – группы А,С, витаминные и растительные чаи, адаптогены в осенний период очень нужны организму", – дополнили специалисты.

Ранее синоптики спрогнозировали резкое похолодание в столице. Автомобилистам посоветовали уже в эти выходные сменить резину на зимнюю.