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Москва 24

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Общество

06:40

Дождь и ветер ожидаются в Москве в среду

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода, небольшой дождь и до 8 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 9 октября.

Максимальная температура воздуха в столице составит 6-8 градусов тепла, передает портал "Метеоновости". Будет дуть западный ветер скоростью 5-10 метров в секнду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов. По данным Гидрометцентра, предстоящей ночью столбики термометров в Москве и области опустятся до плюс 3 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве с четверга ожидается резкое снижение атмосферного давления, которое продлится до конца недели.

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