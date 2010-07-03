Москвичей предупредили об опасной погоде

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на 10 октября из-за прогнозируемого сильного ветра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Ветер", – говорится в сообщении.

Этот уровень погодной опасности начнет действовать с 12:00 10 октября до 0:00 11 октября.

В среду, 9 октября, в Москве установилась облачная погода с кратковременными дождями. Местами ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. В связи с плохими погодными условиями москвичам рекомендовали пересесть на метро.

С четверга в городе также ожидается резкое снижение атмосферного давления. К воскресенью оно может упасть до 739 миллиметров ртутного столба, тогда как норма составляет 748.

Напомним, что ночь на вторник стала самой холодной с начала осени в столице. Был зафиксирован показатель в +0,5 градуса.

