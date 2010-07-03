Москвичей предупредили о сильном ветре

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В Москве и Подмосковье с 15:00 14 октября до утра 15 октября объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, передает Гидрометцентр России.

"Ветер. Период предупреждения с 15:00 14 октября до 6:00 15 октября", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 14 октября столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При этом во второй половине дня характер погоды будет определять прохождение ложбины циклона с фронтальным разделом.

В первой половине дня будет облачно с прояснениями, а затем ожидается небольшой дождь. Температурные значения расположатся в пределах от 8 до 13 градусов тепла. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Во вторник, 15 октября, местами возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 11–13 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет 4–6 градусов.

В среду, 16 октября, в Москву придет золотая осень. Будет солнечно, без осадков. Температура днем составит 10–15 градусов, ночью – 3–8 градусов.

17 октября влияние антициклона усилится. Небо затянет облаками, однако осадков не ожидается. Воздух прогреется до 10–15 днем, 4–9 – ночью.

Уже в пятницу погода начнет портиться – с севера к столице подойдет холодный воздух, среднесуточная температура понизится. Столбики термометров днем покажут +5… +10, ночью – -2… +3.

Автомобилистам рекомендуют повременить с заменой летней резины на зимнюю.

Синоптики обратили внимание, что сейчас самое время для сезонной профилактики болезней. В этом помогут занятия спортом, умеренные физические нагрузки. Специалисты напомнили и о витаминах группы А, С, витаминном и растительном чае, а также адаптогенах, которые нужны организму осенью.

