Врач рассказал, когда мороженое может быть полезно для горла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков

Мороженое в некоторых случаях может стать лекарством. Полезные свойства лакомства в интервью радио Sputnik перечислил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

По его словам, мороженое может работать в качестве анестетика и останавливать кровотечение. Кроме того, им можно закалять горло.

По информации радио Sputnik, не всегда полезно сильно кутаться в теплые одежды и употреблять только теплую пищу. В небольших количествах холодное мороженое может подготовить горло к наступающим холодам.

Помимо этого, Зайцев отметил успокаивающий эффект мороженого, которое способно снизить воспаление и дать на время облегчение при боли в горле.

"Мороженое при больном горле можно использовать в крайнем случае, когда нет возможности приобрести медикаменты в аптеке или посетить врача", – сообщил он, указав, что не стоит переусердствовать в количестве съеденного, поскольку можно переохладить миндалины, что приведет еще к большему заболеванию.

Ранее диетолог дал советы, как правильно питаться в период осенней хандры. Лечение сладостями оказалось плохим выходом из ситуации.