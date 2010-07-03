Стало известно, как жители российских городов относятся к мороженому

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Наибольшее количество поклонников мороженого в России на душу населения живет в Екатеринбурге. Меньше всего лакомство любят в Казани. Об этом говорят данные сервиса Rate&Goods, сообщает РИА Новости.

По данным проведенного исследования, в Екатеринбурге покупают 70,9 штуки мороженого на тысячу позиций в чеке. Для сравнения, средний показатель по стране равен 56 порциям лакомства.

В исследовании отмечается, что больше всего россияне любят мороженое в вафельных стаканчиках. На втором месте по популярности – пломбир в брикетах, а на третьем – разные варианты эскимо.

Ранее сервис Rate&Goods сообщил, что россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов. При этом в Росстате заявили, что в среднем мороженое в нашей стране за последние семь лет подорожало вдвое.