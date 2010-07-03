Стало известно, как жители российских городов относятся к мороженому

Наибольшее количество поклонников мороженого в России на душу населения живет в Екатеринбурге. Меньше всего лакомство любят в Казани. Об этом говорят данные сервиса Rate&Goods, сообщает РИА Новости.
По данным проведенного исследования, в Екатеринбурге покупают 70,9 штуки мороженого на тысячу позиций в чеке. Для сравнения, средний показатель по стране равен 56 порциям лакомства.
В исследовании отмечается, что больше всего россияне любят мороженое в вафельных стаканчиках. На втором месте по популярности – пломбир в брикетах, а на третьем – разные варианты эскимо.
Ранее сервис Rate&Goods сообщил, что россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов. При этом в Росстате заявили, что в среднем мороженое в нашей стране за последние семь лет подорожало вдвое.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.