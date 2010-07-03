Более 45 тысяч порций мороженого купили участники празднования Дня города Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время масштабных народных гуляний на День города Москвы было проведено 625 мастер-классов, более 500 уличных представлений, 96 выступлений на сценах. Мероприятия посетили почти 3 миллиона человек. Такие цифры приводит оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Четыре праздничные площадки, объединенные общей темой 80-летия ВДНХ, встречали гостей 7 и 8 сентября с 10:00 до 22:00. За два праздничных дня на них побывали около 3 миллионов москвичей и туристов! Гости смотрели представления российских и зарубежных театров и концерты знаменитостей, участвовали в творческих мастер-классах, открытых тренировках и экскурсиях. За два дня праздника на Тверской было проведено 625 творческих мастер-классов, 200 открытых тренировок, 47 лекций, 520 уличных представлений (включая 160 спектаклей, организованных в рамках проекта "Золотая Маска"), 96 выступлений на сценах и 192 экскурсии", – сказано в сообщении.

Больше всего успехом у горожан пользовались интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", занятия в фестивальной Мото-мастерской, студии Робототехники и Мастерской декоративных работ. Самыми популярными спортивными активностями стали скалодром (более 2 тысячи участников), зиплайн (порядка 1,5 тысячи участников), памптрек, скейтпарк и sup-серфинг (более 1,2 участников на каждой площадке).

Мороженое стало главным хитом гастрономической программы. За минувшие выходные, когда праздновался День города, гости приобрели более 45 тысяч порций мороженого. "Московские сезоны" отметили, что чаще всего люди покупали пломбир.

Также 7 и 8 сентября посетители купили порядка 22,1 тысячи хот-догов, почти 20 тысяч порций горячих блюд, примерно столько же пирожков, бургеров и сэндвичей. Люди приобрели более 10 тысяч порций десертов, почти 56 тысяч порций разных напитков.

Ранее сообщалось, что праздничные площадки, открытые в столице для празднования Дня города 7 и 8 сентября, посетили более 7,4 миллиона человек.

