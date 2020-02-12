Бирюков рассказал о подготовке коммунальных служб к непогоде

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Коммунальные службы столицы заблаговременно готовы к любым метеорологическим явлениям, заявил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
"На сегодняшний день в ведении комплекса городского хозяйства Москвы находится 39 автоматических дорожных станций и 45 метеовышек, расположенных около основных столичных магистралей. На основании полученных метеорологических измерений городские коммунальные службы оперативно получают рекомендации для проведения работ по обслуживанию и содержанию дорог", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, на стационарных метеостанциях в режиме реального времени измеряются высота снежного покрова, температура дорожного покрытия, а также скорость и направление ветра. Тип осадков, температуру замерзания жидкости на поверхности дороги, показатели коэффициента сцепления и скользкости определяют специальные высокоточные приборы.
По словам Бирюкова, постоянный анализ метеоусловий позволяет определить количество техники для уборки снега, комплексных бригад, а также объем противогололедных материалов.
Он подчеркнул, что при получении экстренного предупреждения об ухудшении погоды коммунальные службы переходят на усиленный режим работы.
В столице продлили повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 22:00 четверга, 13 февраля. Желтый уровень ранее продлевали до 22:00 среды, 12 февраля.
В среду в Москве будет облачно, ожидается небольшой снег. Столбики термометров будут на уровне 0–2 градусов. Ветер юго-восточный – 5–10 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба. Синоптики предупредили, что очередная смена температуры способна вызвать недомогания и привести к осложнениям.
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что сильных колебаний в течение этой недели не прогнозируется. По ночам показатели будут держаться в районе нуля градусов.
К выходным станет достаточно тепло для капели. Температура на текущей неделе будет выше нормы минимум на пять градусов, уточнили в центре погоды "Фобос". Из-за этого снежный покров будет уменьшаться.
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