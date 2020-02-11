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14:34

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Более 8,5 тысячи единиц спецтехники устраняют последствия снегопада в Москве

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 8,5 тысячи единиц техники задействовано в уборке улиц города. Последствия снегопада ликвидируют снегоуборочные машины, погрузчики, тракторы и роторы, а также самосвалы для вывоза снега, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Городские службы переведены на усиленный режим работы. Проводится противогололедная обработка улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств, дворовых территорий и других объектов", – рассказал он.

Бирюков уточнил, что особое внимание сотрудники коммунальных служб уделяют состоянию тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта.

Снегопад в Москве начался в ночь на 11 февраля. По прогнозам, он будет идти весь день, возможна гололедица.

Ранее столичная Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными на дороге, а пешеходов – исключить спешку из-за снега и возможной гололедицы.

В ведомстве обещали принять все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам, а также проконтролировать состояние дорожного покрытия.

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