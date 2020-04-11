Температура около нормы установится в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура в Москве на ближайшие пять дней установится около климатической нормы для данного периода года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"Ну что ж, можно говорить "здравствуй, настоящая весна", потому что температура в ближайшие пять дней будет около нормы. Это значит, что погода будет соответствовать усредненным данным за все 140 лет метеонаблюдений", – заявил эксперт.
Как объяснил Вильфанд, в субботу и воскресенье воздух в Москве будет на 1,5–2 градуса холоднее нормы, а уже в понедельник потеплеет выше нормы ровно на столько же. При этом вторник и среда будут теми днями, когда температура будет держаться в районе нормы.
В Гидрометцентре прогнозируют, что в выходные воздух в столице прогреется до 5–7 градусов тепла, в понедельник – до 14–16 градусов, а к среде похолодает до плюс 1 – 6 градусов.
Ранее 11 апреля стало известно, что в Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности. Спасатели предупреждают о сильных порывах северо-западного ветра, вплоть до 16 метров в секунду.
Вильфанд предупредил, что в Центральной России теплая погода, позволяющая людям снять верхнюю одежду, установится не раньше середины апреля. Однако он добавил, что заморозки бывают и в мае.
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