Повышенны уровень погодной опасности объявили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области на субботу, 11 апреля.

Как сообщил Гидрометцентр, погода потенциально опасна из-за порывистого ветра. Будет дуть северо-западный ветер порывами до 16 метров в секунду.

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Максимальная температура воздуха днем достигнет 5-7 градусов тепла. Ночью москвичей ожидает похолодание до минус 2-4 градусов.

Однако холодная погода в Москве на выходных сменится потеплением до 9 градусов уже в начале следующей недели.