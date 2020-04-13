Москвичей предупредили о сильном ветре

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Жителей Москвы и области предупредили о порывистом ветре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Усиление ветра ожидается в период с 14:00 до 21:00 13 апреля. Ветер будет дуть юго-западный, его порывы могут доходить до 12–17 метров в секунду. Из-за этого в городе объявили желтый уровень опасности.

Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты, не укрываться и не парковаться под деревьями. Водителям рекомендовали держать дистанцию и снизить скорость движения на дороге.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) также призвали горожан по возможности не выходить из дома, а если в этом есть необходимость, то избегать шатких конструкций.

Тем временем синоптики отметили, что 13 апреля в Москве после полудня воздух прогреется до 14–16 градусов, а в Подмосковье – до 12–17. Понедельник может стать самым теплым днем недели, после чего в городе ожидается очередное похолодание.

Во вторник максимальная температура воздуха достигнет 10–12 градусов, а в Московской области – от 7 до 12 градусов. В среду столбики термометров поднимутся максимум до 7 градусов тепла.

