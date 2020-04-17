Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в ближайшие дни не ожидается сюрпризов от погоды – в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 5–8 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Совершенно однородная погода. Она сохранится и в начале следующей недели. Преобладающими дневными температурами будут 5–8 градусов тепла", – сказал он.

Вильфан добавил, что такая температура является нормой.

"Весна как весна. Иногда на 1–2 градуса ниже нормы, но это чепуха", – добавил специалист.

В пятницу, согласно прогнозам Гидрометцентра, ожидается плюс 5–7 градусов, в субботу и воскресенье – 6–8 градусов тепла. В понедельник и вторник ожидается от 6 до 11 градусов тепла.

Ранее стала известна погода в Москве в пасхальную ночь. Сообщалось, что столбики термометров остановятся на отметке плюс 6–7 градусов.