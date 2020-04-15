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Москва 24

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Город

18:40

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пасхальную ночь

город погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода установится в Москве в пасхальную ночь, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что москвичам в это время не стоит ждать безоблачной погоды. Позднякова подчеркнула, что в столице в пасхальную ночь будет дождь со снегом. Столбики термометров остановятся на отметке плюс 6-7 градусов.

"В выходные мы опять окажемся в тылу циклона, ожидаются осадки, которые преимущественно будут выпадать в виде дождя. В ночь пасхальную осадки могут быть смешанными, а в дневное время ожидается местами небольшой дождь", – сообщила Позднякова.

На 16 апреля в Москве ожидают порывистый ветер. В связи с этим в столице объявили желтый уровень погодной опасности с 12:00 16 апреля до 21:00 17 апреля. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Кроме того, синоптики сообщают, что 16 апреля может стать самым дождливым днем в этом месяце. За сутки должно выпасть от 5 до 12 миллиметров осадков.

"Погода": температурные колебания в Москве

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