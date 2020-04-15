Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области на 16 апреля из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупредили, что потенциально опасная погода установится в столичном регионе с 12:00 16 апреля до 21:00 17 апреля. Ожидается сильный ветер, порывы которого могут доходить до 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что погода в апреле в Москве установится холоднее нормы. Воздух в столице прогреется до 18–20 градусов тепла лишь в последние дни месяца. Среднесуточная же температура составит 10 градусов со знаком плюс.

Четверг может стать самым дождливым днем в текущем месяце. За сутки выпадет от 5 до 12 миллиметров осадков, и этот дождь окажется самым сильным в апреле.

В ближайшие выходные также ожидается пасмурная погода. Временами пройдут дожди, а по ночам в отдельных районах столицы возможен слабый снег.

Тем временем прошедший март стал одним из самых теплых за все время метеонаблюдений в Москве. Прошлый рекорд тепла в первый месяц весны был зафиксирован в 2007 году.

