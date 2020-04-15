Четверг станет самым дождливым днем апреля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четверг, 16 апреля, станет самым дождливым днем в текущем месяце, сообщает портал "Метеоновости".

В этот день Москва и область окажутся во власти глубокого циклона и на столичный регион обрушится затяжной дождь.

Ожидается, что за сутки выпадет от 5 до 12 миллиметров осадков и этот дождь окажется самым сильным в апреле.

Синоптики обратили внимание, что предстоящие дожди "окажутся благом для земли и воздуха столицы".

Ранее сообщалось, что погода в апреле в Москве установится холоднее нормы. Воздух в столице прогреется до 18–20 градусов тепла лишь в последние дни месяца. Среднесуточная же температура составит 10 градусов со знаком плюс.

Начавшееся похолодание сменится увеличением температуры нескоро. В ближайшие выходные ожидается облачная погода, местами может пройти слабый снег.