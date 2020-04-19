Москвичей предупредили о штормовом ветре на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве на следующей неделе прогнозируется усиление ветра. Штормовые порывы от 17 до 22 метров в секунду ожидаются на территории столичного региона в среду, 22 апреля, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В среду в связи с тем, что будет прорываться новый холодный арктический фронт, он принесет штормовой ветер в центральную Россию и в столичный регион. Скорость его будет достигать 17–22 метров в секунду, это обязательно что-нибудь где-нибудь сорвет", – приводит РИА Новости его слова.

Тишковец отметил, что сильный ветер может доставить неприятности городской инфраструктуре. В частности, не исключено падение слабо закрепленных конструкций.

Также синоптик заявил, что температура воздуха в Москве приблизится к климатической норме только к следующим выходным. В целом погода будет характерна как для позднего октября.

Сегодня же в столице ожидается облачная погода с небольшими осадками. Воздух в Москве прогреется до максимальной отметки в +8 градусов, по области – до +10.

Помимо этого, метеорологи дали прогноз о погоде на май. Сообщалось, что температуры выше нормы ожидаются на большой части Центрального федерального округа.