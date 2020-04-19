Синоптики сообщили прогноз погоды на воскресенье в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стал известен прогноз погоды на воскресенье в Москве. Известно, что в столице будет облачно, а местами пройдут небольшие дожди. Об этом информирует портал "Метеоновости".

Синоптики сообщают, что днем столичный регион останется в тыловой части циклона.

"Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 5..10 градусов", – пишут специалисты.

Уточняется, что будет дуть западный ветер порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 746 миллиметров ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 70 процентов", – добавляют синоптики.

Ранее специалист рассказал, почему не сбылся прогноз о теплом апреле. В качестве одной из причин он выделил последствия пандемии коронавируса.

При этом заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина спрогнозировала теплый май на большей части РФ. В частности, на западе страны ожидается температура в пределах климатической нормы.