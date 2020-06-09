Московский транспорт подготовился к работе в жаркую погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московский транспорт готов к работе в жару, которая, по прогнозам, продержится в городе еще несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что в метро контролируют температуру воздуха, а также готовы к раздаче воды пассажирам. Более 52% от общего парка поездов оснащены кондиционерами. В поездах без кондиционеров воздух в салон поступает из тоннеля через специальные воздухозаборные устройства. В вестибюлях станций сняли вторые двери, чтобы улучшить воздухообмен.

На всех станциях метро проводят замеры температуры. Эти параметры находятся под непрерывным контролем Лаборатории микроклимата. Также на всех станциях метро установлено от двух до четырех вентиляторов диаметром от 1,8 до 2,4 метра.

Помимо этого, почти весь наземный городской транспорт оснащен кондиционерами или системами климат-контроля салона. Климатическое оборудование проверяют перед выходом транспорта на маршрут. В течение рабочих смен у водителей есть доступ к питьевой воде. На летнюю форму одежды перешли контролеры. Ношение головных уборов при температуре свыше плюс 20 градусов необязательно.

Также кондиционерами оборудованы все автомобили такси и каршеринга.

В столице из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили, что потенциально опасная погода прогнозируется в столичном регионе до 17:00 9 июня. Столбики термометров могут подняться до +30 градусов.

В городе уже несколько дней подряд столбики термометров показывают выше +25 градусов. Во вторник воздух в столице может прогреться до +28 градусов. Из-за жары коммунальные службы города чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха.

