Экстренное предупреждение о жаре объявлено в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за жары. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупредили, что потенциально опасная погода прогнозируется в столичном регионе до 17:00 9 июня. Столбики термометров могут подняться до +30 градусов.

Также в столице и области до 21:00 9 июня объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя, града и грозы. В среду с 11:00 до 18:00 будет также действовать предупреждение об очень высокой температуре.

В городе уже несколько дней подряд столбики термометров показывают выше +25 градусов. Во вторник воздух в столице может прогреться до +28 градусов. Из-за жары коммунальные службы города чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха.

Ранее сообщалось, что центр Европейской России ждет резкое похолодание к концу недели. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в субботу столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. При этом в понедельник уже существенного понижения температуры не ожидается.

