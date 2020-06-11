Новую платформу на станции МЦД-2 Подольск откроют 12 июня

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

На станции Подольск МЦД-2 12 июня откроют новую платформу, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"На станции МЦД-2 Подольск откроется после реконструкции платформа № 1 (из Москвы). Новая платформа оборудована навесом на всю длину для защиты от осадков, динамическими и статическими информационными табло, современной системой освещения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на этой платформе будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров поезда МЦД-2 и пригородные электрички.

Также известно, что в настоящее время находится на завершительной стадии возведение островной платформы № 2 в сторону Москвы. Кроме того, заканчиваются работы по постройке нижнего вестибюля, который обеспечит выход пассажиров на платформу № 2.

Помимо этого, специалисты работают над возведением верхнего вестибюля для выхода в город на привокзальную площадь. Полностью завершить работы по реконструкции станции планируется этой осенью.

Ранее сообщалось о том, что в столице завершается строительство станции МЦД-1 Новодачная. Известно, что в ходе работ были демонтированы две существующие платформы и построена одна новая.

Московские центральные диаметры открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 58 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

С апреля станции МЦД начали дезинфицировать каждые два часа. Сотрудники обрабатывают валидаторы, турникеты, аппараты по продаже билетов, скамейки, стойки SOS и другие поверхности. На всех станциях метро и диаметров входные двери были зафиксированы открытыми для удобства пассажиров.