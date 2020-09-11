Правила проезда в электричках Ленинградскго направления ОЖД изменятся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Порядок проезда на пригородных поездах Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 14 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Новые правила объяснили продолжительными перерывами в движении электропоездов Ленинградского направления в сторону "от Москвы".

Как следствие, на участке Подсолнечная – Ховрино пассажирам разрешат пользоваться билетами на поезда в направлении "от Москвы" при проезде "на Москву" до станций, указанных в билетах. При этом они смогут пройти через турникеты и сделать пересадку в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что с 11 по 18 сентября в Москве изменится расписание движения по Горьковскому направлению МЖД. Данная мера вводится в силу проведения ремонтных работ на перегоне Железнодорожная – Реутово.

