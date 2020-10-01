На Ярославском направлении с 4 октября изменится расписание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 4 октября на Ярославском направлении Московской железной дороги изменится расписание некоторых электричек из-за ремонтно-путевых работ, сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

"Работы проведут в технические окна с 12:30 до 23:30 на станции Соколовская. На это время из расписания будут выведены некоторые электропоезда, курсирующие между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Фрязино, Фрязево, Болшево, Щелково, Пушкино, Сергиев Посад и Александров", – сообщили в пресс-службе.

У некоторых пригородных поездов будут изменены время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Ранее сообщалось, что расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 1 по 18 октября. Это связано с проведением работ по развитию инфраструктуры.