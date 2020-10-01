На Ярославском направлении с 4 октября изменится расписание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 4 октября на Ярославском направлении Московской железной дороги изменится расписание некоторых электричек из-за ремонтно-путевых работ, сообщили в пресс-службе столичной магистрали.
"Работы проведут в технические окна с 12:30 до 23:30 на станции Соколовская. На это время из расписания будут выведены некоторые электропоезда, курсирующие между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Фрязино, Фрязево, Болшево, Щелково, Пушкино, Сергиев Посад и Александров", – сообщили в пресс-службе.
У некоторых пригородных поездов будут изменены время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.
Ранее сообщалось, что расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 1 по 18 октября. Это связано с проведением работ по развитию инфраструктуры.
График движения аэроэкспрессов в Шереметьево изменили из-за ремонтных работ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: