На 23 станциях МЖД появятся QR-коды, ведущие на страницы с историческими фактами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

На зданиях вокзалов и при входе на платформы 23 станций Московской железной дороги появятся QR-коды, считав которые можно будет попасть на страницы с исторической информацией, сообщает пресс-служба МЖД. Подобные штрихкоды уже есть на трех станциях: Александров-1, Каланчевская и Кубинка-1.

"Каждый вокзал имеет свою уникальную историю, которая связана с развитием железнодорожного транспорта в нашей стране, и теперь наши пассажиры могут познакомиться с ними с помощью своих смартфонов", – рассказали в пресс-службе.

К примеру, станция Александров-1 Ярославского направления МЖД, расположенная во Владимирской области, была открыта в 1870 году и ознаменовала начало железнодорожного сообщения между Москвой и Александровым в 1873 году.

"Интересна судьба у здания на Каланчевской, которое со второй половины XIX века, а также в советское время использовалось как спецвокзал для правительственных поездов", – говорится в сообщении.

Ранее плакаты с QR-кодами к онлайн-библиотеке разместят на 60 станциях МЦД. Отсканировав код, пассажир получает доступ к одному из 700 произведений проекта "Книги в метро".