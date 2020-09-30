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Транспорт

30 сентября, 14:43

Расписание электричек Курского и Рижского направлений и МЦД-2 изменится в октябре

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 1 по 18 октября. Это связано с проведением работ по развитию инфраструктуры, сообщает пресс-служба столичной магистрали.

железнодорожники проведут р

Ремонтно-путевые работы на участке Столбовая – Чехов пройдут в ночь с 1 на 2 и с 2 на 3 октября с 23:00 до 5:30. С 3:30 5 октября до 3:30 9 октября и с 3:30 12 октября до 3:30 16 октября работы будут вестись на участке Чехов – Шарапова Охота. Специалистам предстоит заменить 12,8 километра пути.

Также изменится расписание движения поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2). С 3 по 18 октября с 13:00 до 15:00 участок Каланчевская – Курская будет закрыт в связи с проведением комплекса работ в рамках проекта МЦД.

На время работ из расписания выведут часть пригородных поездов, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия. Пассажиров попросили с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании.

Ранее на маршруты экспрессов до Дубны, Звенигорода и Можайска вышли новые поезда. Семь составов в одиннадцативагонном исполнении поставлены ЦППК в рамках договора с "Трансмашхолдингом".

Новые составы выполнены с учетом всех требований по обеспечению безопасности пассажиров. Так, кресла в поездах сделаны из износостойких материалов, в тамбурах установлены поручни, крепления для велосипедов, в вагонах оборудованы USB-розетки.

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