Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 6 по 16 октября на Казанском направлении МЖД изменится расписание электричек из-за путевых работ, рассказали в пресс-службе магистрали.

"Плановые работы будут проводиться в технологические окна с 9:00 до 17:30 на участках Раменское – Бронницы – Фаустово. В связи с этим у некоторых пригородных поездов с 6 по 16 октября (кроме 10 и 11 октября) изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Также на участках Москва – Раменское – Голутвин, Москва – Виноградово, Быково – Ипподром – 88 км и Шиферная – 88 км из расписания выведут несколько электричек", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Там также добавили, что возможны и дополнительные изменения. Пассажиров призывают заранее ознакомиться с расписанием на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

Ранее сообщалось, что из-за ремонтно-путевых работ изменится расписание некоторых электричек на Ярославском направлении Московской железной дороги. У некоторых пригородных поездов будут изменены время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.