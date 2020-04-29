Свадебное платье и надувная кровать: что забыли пассажиры в поездах

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Более 2,8 тысячи забытых в поездах вещей вернули владельцам весной, сообщает официальный сайт Федеральной пассажирской компании.
В ФПК отметили, что этот показатель превысил прошлогодний в 1,5 раза. В компании сообщили, что количество найденных вещей увеличилось благодаря специальному сервису. Всего с начала года сотрудники ФПК обнаружили 6,9 тысячи забытых вещей. Всего же с момента запуска сервиса, который заработал 1 марта 2019 года, найдено более 19,5 тысячи предметов.
В компании рассказали, что чаще всего люди забывают одежду, телефоны, планшеты, электронные книги, зарядные устройства, наушники и часы. Также среди находок фигурировали такие необычные предметы, как свадебное платье, флюорографический снимок, надувная кровать и электрический рубанок.
В число забытых вещей попадали и музыкальные инструменты, например домра и укулеле. Кроме того, в компании рассказали, что в начале марта не нашли ни одного оставленного в поезде подарка, приуроченного к Международному женскому дню.
В компании напомнили, что в случае обнаружения пропажи пассажиры могут обратиться в сервис поиска забытых вещей, оставив там заявку.
В конце марта представители столичного метро рассказали о том, какие вещи пополнили склад забытых вещей транспортного учреждения, который открыли в конце января 2020 года. Так, пассажиры забывали детскую коляску, комплект постельного белья, детский конструктор "Солнечная система" и сумку-холодильник.
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