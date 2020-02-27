Скрипка и диссертация: что забывали пассажиры в электричках ЦППК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более тысячи раз пассажиры забывали вещи в поездах ЦППК в 2019 году, сообщает пресс-служба компании. В январе было 87 таких случаев.

Преимущественно там находили рюкзаки, коробки, сумки, пакеты, чемоданы. Однако встречаются и более необычные находки: спортивная сумка с четвертью миллиона рублей, скрипка, кандидатская диссертация. Нередко оставляют фотоаппараты, брелоки с ключами, куртки, копии документов.

С началом дачного сезона поступают запросы о розыске утерянных удочек. Однажды пассажиры искали старый пылесос, который везли к себе на дачу, а в другой летний день в поезде забыли ламповый советский телевизор и рассаду. Иногда владельцы находятся сразу, еще во время следования поезда.

ЦППК просит пассажиров быть внимательнее к своим вещам. В случае их утери лучше обращаться к дежурному полицейскому на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.

Фото: пресс-служба ЦППК



Пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, автостанциях и вокзалах в 2019 году около пяти тысяч личных вещей. Чаще всего это были транспортные карты "Стрелка", социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты, а также другие документы и ключи. Из необычных забытых вещей в декабре – костюм повара, детские ангельские крылья, папка с детскими рисунками, хоккейная клюшка и кукла-марионетка.

В столичном метрополитене за три недели на новый склад забытых вещей поступило более 370 предметов с 28 января. Среди них оказались детская коляска, кукла в коробке, упаковка протеина и лошадь-скакалка.

С начала года таких вещей было 1,2 тысячи. Это надувной бассейн, прогулочная коляска, люстра, картина по номерам и акустическая гитара.

В Москве есть два склада забытых вещей в подземке – на станции "Котельники" и на станции "Деловой центр" БКЛ. В первый попадают вещи, найденные на станциях по правую сторону от Серпуховско-Тимирязевской линии, а на "Деловой центр" – вещи, обнаруженные по левую сторону от нее.