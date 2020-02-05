Люстра и надувной бассейн: что пассажиры забыли в метро с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше 1,2 тысячи забытых вещей было найдено сотрудниками московского метро с начала 2020 года. Среди них – люстра и надувной бассейн. Об этом информирует пресс-служба столичной подземки.

"С начала 2020 года пассажиры забыли в метро 1 тысячу 221 вещь. Среди них: надувной бассейн, прогулочная коляска, люстра, картина по номерам и акустическая гитара", – рассказали в пресс-службе.

Там сообщили, что забытые вещи пассажиров отправляют на один из складов, расположенных на территории метрополитена.

"На текущий момент их два: на станции "Котельники" и на станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии", – подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что склад на станции "Деловой центр" открылся 28 января 2020 года. На сегодняшний день он принял уже 130 оставленных предметов.

"Важно помнить, что забытые вещи в целости и сохранности ждут своих владельцев в течение полугода", – подытожили в пресс-службе.

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