В столичном метро рассказали об забытых вещах пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичном метрополитене за три недели поступило на новый склад забытых вещей более 370 предметов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метро.
"Склад забытых вещей Московского метрополитена, расположенный на станции "Деловой центр", принял уже более 370 вещей с момента его открытия 28 января. Среди забытых пассажирами вещей оказались детская коляска, кукла в коробке, упаковка протеина и лошадь-скакалка", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день в столице два склада забытых вещей в метро: на станции "Котельники" и на станции "Деловой центр" БКЛ. В "Котельники" попадают вещи, найденные на станциях по правую сторону от Серпуховско-Тимирязевской линии, а на "Деловой центр" – вещи, найденные по левую сторону от нее.
Если пассажир потерял что-то в метро, то нужно подать заявку на поиск. Сделать это можно в приложении "Московского метрополитена". После этого сотрудники склада сами свяжутся с пассажиром, чтобы определить местонахождение вещи.
На склады забытых вещей поступают все утерянные в метро предметы, кроме документов, которые передаются в УВД на метрополитене.
Ранее сообщалось, что пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, автостанциях и вокзалах в 2019 году около 5 тысяч личных вещей. Чаще всего жители и гости Подмосковья забывали транспортные карты "Стрелка", социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты, а также другие документы и ключи.
В Мострансавто напомнили, что при обнаружении бесхозного предмета пассажир должен сообщить об этом водителю, кондуктору или работнику охраны на автовокзале или автостанции.
Если пассажир обнаружил, что сам забыл вещи в автобусе, то в диспетчерской службе он может узнать, не находилась ли его пропажа.
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