Почти 900 предметов поступило на новый склад забытых вещей метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На новый склад забытых вещей столичного метро, который открыли два месяца назад на станции "Деловой центр", поступило почти 900 различных предметов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.
Отмечается, что среди забытых оказались детская коляска, самокат, набор столовых приборов, картина по номерам, комплект постельного белья, детский конструктор "Солнечная система" и сумка-холодильник.
В пресс-службе напомнили, что забытые в метро вещи поступают на один из складов. На сегодняшний день их два: на станции "Котельники" и на станции "Деловой центр" БКЛ.
"В "Котельники" попадают вещи, найденные на станциях по правую сторону от Серпуховско-Тимирязевской линии, а на "Деловой центр" – по левую сторону от нее", – уточнили в пресс-службе.
Если забытую вещь нашли на серой ветке на станциях от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Боровицкой", она поступает на "Деловой центр", а вещи со станций от "Чеховской" до "Алтуфьево" отправляют в "Котельники".
В пресс-службе напомнили, что потерянные документы передают в УВД на метрополитене.
Ранее стало известно, что более тысячи раз пассажиры забывали вещи в поездах ЦППК в 2019 году. Преимущественно там находили рюкзаки, коробки, сумки, пакеты, чемоданы.
Однако встречаются и более необычные находки: спортивная сумка с четвертью миллиона рублей, скрипка, кандидатская диссертация. Нередко оставляют фотоаппараты, брелоки с ключами, куртки, копии документов.
С началом дачного сезона поступают запросы о розыске утерянных удочек. Однажды пассажиры искали старый пылесос, который везли к себе на дачу, а в другой летний день в поезде забыли ламповый советский телевизор и рассаду. Иногда владельцы находятся сразу, еще во время следования поезда.
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