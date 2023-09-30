Счет, пожалуйста: должен ли мужчина платить за женщину в любых ситуациях

Есть темы, вокруг которых регулярно возникают ожесточенные споры. И одна из самых популярных противоречивых ситуаций – должен ли мужчина всегда и везде платить за женщину. Она же вызвала на этой неделе ожесточенные споры в Сети. Как вести себя в подобных обстоятельствах, чтобы никто не остался в обиде, разбирается психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Деньги и симпатии

Николаю 35, он недавно развелся и снова начал ходить на свидания. К первой встрече мужчина относится как к деловому ужину, цель которого – знакомство. Поэтому он не торопится оплачивать счет за двоих и всегда предлагает разделить его по принципу "кто сколько заказал" или просто напополам.

Одна из девушек отчитала Николая за такой подход прямо в ресторане: на глазах у всех она назвала нового знакомого "жмотом" и "нищебродом". Дама ошиблась в своих оценках – мужчина неплохо зарабатывает. Но после публичных унижений он еще больше убедился в том, что не хочет платить за истеричных барышень, которым нужны только деньги.

Для Николая финансовое благополучие – это история про ответственность и самостоятельность, а также признак реализации в профессии. И он искренне не понимает, как взрослый человек не может оплатить свою еду. Мужчина возмущается: "Это же взаимный интерес! Присмотреться в живом общении, почувствовать, комфортно ли находиться рядом в одном пространстве, поговорить по душам и лучше узнать друг друга. Почему я должен брать на себя обязательства платить, если вижу, что девушка мне не подходит?"

Бывают и другие взгляды на подобные ситуации. Алине 27, она начинающий специалист, который зарабатывает ровно столько, что хватает на жизнь и аренду квартиры. Если девушка сама заплатит за себя на свидании, ближайшую неделю ей придется экономить. Однако на встречи с мужчинами она все равно ходит с пятитысячной купюрой в кошельке. Это своеобразная страховка, чтобы не попадать в глупые ситуации.

При этом, если мужчина хочет закрыть счет, девушка расценивает это как симпатию к ней. Так что если искры не возникло, то и подобное внимание Алина принимать отказывается.

Спорных ситуаций со счетом в кафе можно избежать, если следовать определенным рекомендациям.



Стоит заранее обсудить ожидания от встречи. Если партнер в вас влюблен и вы отвечаете ему взаимностью – это одна история. Но когда это начальная стадия флирта или отношения в формате "друзья-любовники", то ответ на вопрос, кто за кого платит, не очевиден.

Необходимо проговорить финансовую нагрузку, которая ляжет на ваши плечи во время встречи. Если девушку пригласили в дорогой ресторан и она понимает, что за такой ужин придется отдать четверть зарплаты, – не нужно бояться это сказать. Проговаривая свои возможности и ограничения, вы показываете уважение к себе и партнеру.

Щедрость не зависит от богатства. Это качество взаимосвязано с отношением к партнеру и договоренностями, кто за что платит и что получает взамен. Эти условия должны быть сказаны вслух и утверждены обоими партнерами. При этом в течение времени договоренности на этот счет могут меняться.

Спрятаться за кошельком

Если в паре все сводится к деньгам, возникает ощущение вещизма и поиска спонсора. И можно было бы обвинить женщин в меркантильности, но недавно лично со мной случилась одна забавная история. Она подтверждает тот факт, что мужчины собственноручно втягивают девушек в подобные отношения, а потом сами же этим недовольны.

Почти в каждой социальной сети есть возможность выкладывать сторис – фото или видео, которые исчезают через 24 часа. Однажды на такую мою публикацию отреагировал мужчина, который попытался познакомиться. Он выбрал довольно небанальный подход: сначала попытался что-то продать, потом рассказал, сколько зарабатывает в день, и закончил все фразой: "Не для тебя ягодку мама растила, пойду – богатый и знаменитый – пытать счастья в другом месте".

Я толком и не успела узнать этого человека, так как все вышеперечисленные события уложились в каких-то полчаса. Но если мужчина предъявляет себя через достаток, к нему притянутся дамы, которым все равно, какой он человек. Главное, чтобы платил – всегда и везде.

Сочувствие, нежность, ласка и другие способы женской поддержки в подобных отношениях невозможны. Но именно такой контракт мужчина предлагает женщине. Фактически он ей говорит: "Деньги – самое главное, что у меня есть. Прошу, соблазнись на них, потому что я не знаю, чем еще могу тебя привлечь". Подобные ситуации лучше прорабатывать с психологом. Ведь деньги могут наскучить, а крепкие счастливые отношения – нет.

Исключительные случаи

"Я в декрете и полностью нахожусь на попечении мужа", – рассказала 27-летняя Ольга, которая не работает уже три года. Девушка хвастается подругам, что ее полностью устраивает такой расклад. При этом ей все время приходится оправдываться перед супругом, на что тратятся деньги.

Ольга чувствует, что начинает заискивать перед супругом, и ей становится тошно самой от себя. Она хотела бы пойти работать, но необходимо обновлять квалификацию – а для этого нужны деньги. Круг замкнулся: Ольга не может за себя заплатить, а муж отказывается, потому что дорого. Да и кто с ребенком будет сидеть, пока его мама учится, – в общем, одни заботы от такой идеи. Вот и остается девушке улыбаться и говорить, что все в порядке. Хотя на самом деле она чувствует, как время уходит, а потребность в самореализации остается незакрытой.

Эта история иллюстрирует пример, когда партнеры однажды договорились, что мужчина платит всегда и везде, но с течением времени все переросло в финансово-зависимые отношения. Ольга оказалась в золотой клетке, где ее кормят по расписанию, но только тем, чем считает нужным добытчик ресурсов. По факту происходит игнорирование потребностей женщины в самореализации. А это, в свою очередь, провоцирует кризис идентичности: "Кто я? Чего стою?"

Это признак, что пришло время обновить договоренности и заново принять решение, как партнерам будет удобно жить друг с другом. Теперь их новая установка в паре: мужчина платит, но женщина тоже чувствует потребность в самореализации и признании своего труда в виде самостоятельно заработанных денег.