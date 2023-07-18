Психолог объяснила, в чем неоценимая польза злости

Злость помогает обнаружить манипуляции по отношению к себе, распознать ситуации, когда вас пытаются использовать и в целом нарушить личные или семейные границы. Однако, если годами злость изгонялась в подполье как враг общества, человек не знает, как с ней обращаться. Психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка расскажет, как подружиться с темной стороной своей личности.



Феномен подавленной агрессии

Обращаться с собственной агрессией – довольно сложная задача. Особенно на фоне общественного мнения, что быть злым – это плохо. Вспомните антигероев детских сказок, например безумную одинокую Круэллу или стареющую мачеху Белоснежки. Из мужских примеров – Карабаса Барабаса или братьев Иванушки из "Конька-Горбунка". Все они остались в итоге ни с чем (хорошо, если сохранили здоровье и руки-ноги в целости). Зато добрая Золушка или беспомощная Настенька из "Морозко" получили женихов и богатую жизнь, о которой можно только мечтать.

При таком раскладе признаться самому себе, что ты раздражаешься или злишься, значит, обречь себя на страдания. В унисон знаниям из сказок старшее поколение транслировало: "Ты же хорошая девочка – будь терпеливее, прощай, сама никого не обижай, и время расставит все по своим местам". Награда, которую обещали за такое поведение, – это обретение женского счастья и хороших отношений со всеми вокруг.

Возможно, у кого-то получалось именно так, но большинство детей выросли и не получили обещанных благ. Более того, выучили урок, что эмоция злости – это нехорошо, и стали ее блокировать и вытеснять. Побочным результатом такого наставления стало лишение одного из защитных механизмов личности ради одобрения близкими.

Почему злость полезна

Злость – это одна из базовых эмоций, относящихся к сигнальной системе организма и помогающих понять, что что-то происходит не так и нужно принять меры по коррекции ситуации.

С помощью эмоций человек быстрее ориентируется в собственной жизни, понимает, что ему нравится и вызывает интерес, а что отталкивает, пугает, и хочется увеличить дистанцию. Если блокировать злость, то автоматически снижается навык распознавать и другие эмоции, отвечающие за адаптацию к внешнему миру. Эмоция давится, гасится волевым усилием, но при этом в нервной системе остается след остаточного напряжения. Человек остается с ощущением: я сделал что-то не так. А что именно – понять не может. Давайте разбираться на примере.

"Да... чего с тебя взять, я и не ждала, что ты заплатишь по счетам вовремя", – Зоя злится на своего мужа и молча уходит на кухню, что-то мыть или заедать стресс. Муж пожимает плечами и спокойно идет заниматься своими делами – он знает, что жена погремит посудомойкой, походит с недовольным лицом, потом успокоится, и все станет так же, как было. Нужно просто подождать и не особо обращать внимание.

Зоя же искренне злится – эти счета не то чтобы важны, но их неуплата встает в один ряд с другими нарушениями договоренностей. Она злится, что не может рассчитывать на партнера, разделять с ним финансовые обязанности. Сказать про это прямо она боится, ведь Миша обидится. Да и разве можно намекать мужчине, что он финансово несостоятелен? Категорически нет, иначе разлюбит, уйдет к другой, молодой и более понимающей, считает Зоя. Вот и скрипела зубами, мысленно отказываясь от новых духов и нажимая кнопку "оплатить кредит" в телефоне.

Злость в нашем примере – маячок возникшей проблемы в отношениях. Она мигает и привлекает внимание, и Зоя даже пытается ее выразить в виде краткого упрека. Что делать дальше, она не знает: может, и правда попробует показать внешним видом недовольство или же будет играть в молчанку и игнорировать партнера. О том, что Зоя переживает, что у нее самой не так много денег и ей сложно платить, она молчит и только сдерживает слезы обиды.



Как можно было бы выразить агрессию?

Определить, о чем злость. За каждой эмоцией стоит потребность, в данном случае – неудовлетворенное чувство финансовой безопасности. Мужчина по какой-то причине не знает о тревогах жены за деньги или считает удобным для себя уклониться от разделения ответственности за кредит, взятый на общие нужды. Естественно, это раздражает, так как эта проблема растянута во времени и сама по себе не решается.

За каждой эмоцией стоит потребность, в данном случае – неудовлетворенное чувство финансовой безопасности. Мужчина по какой-то причине не знает о тревогах жены за деньги или считает удобным для себя уклониться от разделения ответственности за кредит, взятый на общие нужды. Естественно, это раздражает, так как эта проблема растянута во времени и сама по себе не решается. Понять размер испытываемой эмоции. Чем больше злости вы удержали, тем сложнее ее распаковать. Обычно психологи рекомендуют перенаправить энергию в спорт, выплеснуть ярость в бассейне или прокричаться в лесу или на аттракционах. Такой способ работает только в том случае, если подходить к нему осознанно и выражать с помощью действий именно злость, а не стыд или неловкость, что занимаетесь каким-то странным делом. Задача – снизить "кипение крови" до контролируемого, то есть снизить вероятность аффекта и повысить собственную договороспособность.

Чем больше злости вы удержали, тем сложнее ее распаковать. Обычно психологи рекомендуют перенаправить энергию в спорт, выплеснуть ярость в бассейне или прокричаться в лесу или на аттракционах. Такой способ работает только в том случае, если подходить к нему осознанно и выражать с помощью действий именно злость, а не стыд или неловкость, что занимаетесь каким-то странным делом. Задача – снизить "кипение крови" до контролируемого, то есть снизить вероятность аффекта и повысить собственную договороспособность. Поговорить и прояснить, знает ли партнер о дискомфорте, который причиняет. К сожалению, необходимость разговаривать расстраивает многих – хочется, чтобы близкий человек догадывался и действовал так, как кажется очевидным. Но все мы родом из разных семей, и то, что понятно одному, другому даже не приходит в голову. К тому же замолчанные проблемы не требуют усилий по их преодолению. Да, они подрывают доверие и близость в паре, но при этом кажется, что можно подождать еще и не разговаривать. Накопленное раздражение разрастается в гнев и ярость, и в итоге люди начинают разговор про развод. Почему-то это кажется доступнее, чем начать обсуждать то, что волнует.

К сожалению, необходимость разговаривать расстраивает многих – хочется, чтобы близкий человек догадывался и действовал так, как кажется очевидным. Но все мы родом из разных семей, и то, что понятно одному, другому даже не приходит в голову. К тому же замолчанные проблемы не требуют усилий по их преодолению. Да, они подрывают доверие и близость в паре, но при этом кажется, что можно подождать еще и не разговаривать. Накопленное раздражение разрастается в гнев и ярость, и в итоге люди начинают разговор про развод. Почему-то это кажется доступнее, чем начать обсуждать то, что волнует. Фиксация договоренностей. "Сказал, что тебя злит, и можно расслабиться" – подумают многие. Как бы ни так: то, что вы сказали, не значит, что второй услышал и понял, что нужно что-то поменять. Поэтому нужно проговорить, что конкретно вам нужно и в какой форме вы хотите это получить. В примере Зои речь пойдет о том, что ей важно, чтобы Миша платил за кредит наравне с ней. Важно, чтобы были установлены сроки и формат: может, ему будет удобнее переводить деньги ей, а она уже будет оплачивать.

"Сказал, что тебя злит, и можно расслабиться" – подумают многие. Как бы ни так: то, что вы сказали, не значит, что второй услышал и понял, что нужно что-то поменять. Поэтому нужно проговорить, В примере Зои речь пойдет о том, что ей важно, чтобы Миша платил за кредит наравне с ней. Важно, чтобы были установлены сроки и формат: может, ему будет удобнее переводить деньги ей, а она уже будет оплачивать. Удерживание процессов. Злость поможет нам и тут. Обычно, когда напряжение конфликта отступает, люди забывают о своих обещаниях. Злость помогает напоминать о том, что вы ждете от партнера выполнения обозначенных ранее действий. При этом не обязательно злиться во всю силу – достаточно испытывать волнение, раздражение или легкую злость. Если не доводить до "перетерпливания", то эмоции будут обладать спокойными тональностями и послужат поддержкой в удержании границ.

Если вы испытываете сложности на каком-то из этих этапов, например, вам сложно понять, что вы хотите и на что указывают эмоции, не отступайте. Попробуйте замедлиться, налить чашечку чая и ответить себе на вопросы: почему я не даю себе быть правдивым самим с собой? Чего я хочу на самом деле в рамках этой ситуации? Ответ будет одним из ключей к продвижению в теме знакомства с собственной агрессией.

Эта тема считается одной из самых сложных в психотерапии, поэтому не будьте к себе чрезмерно требовательны, не спеша изучайте свои реакции и пробуйте менять их в пределах возможного.