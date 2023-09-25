Москвичи рассказали, кто платит за ужин на первом свидании

Житель столицы написал заявление в полицию на девушку, с которой познакомился в интернете и на первом свидании не смог поделить счет в кафе. По данным СМИ, пара заказала еду на сумму свыше 10 тысяч рублей. Когда договориться, кто платит, не получилось, девушка якобы просто встала и ушла. Москва 24 спросила у горожан, как бы те поступили в такой ситуации.



Неудачное свидание

Неприятный инцидент с 28-летним москвичом произошел в одном из кафе на проспекте Мира. Об этом сообщил телеграм-канал "Осторожно, Москва". Мужчина якобы посетил заведение со своей избранницей-погодкой, с которой познакомился в интернете. Вечер шел хорошо до тех пор, пока пара не получила счет на 16 тысяч рублей.

Сообщается, что девушка предложила разделить оплату. Однако мужчина отказался, так как большинство блюд, предположительно, заказывала его спутница. Спор закончился тем, что избранница москвича просто покинула заведение, ничего не заплатив. Мужчина, в свою очередь, перебрался в находящийся рядом общепит и вызвал полицию.

Если факт произошедшего подтвердится, то девушку могут привлечь к административной ответственности. Об этом Москве 24 рассказала юрист Татьяна Цыганова.





Татьяна Цыганова юрист Из той информации, которая имеется, могу предположить, что девушке может грозить административное наказание за причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Наказать могут штрафом в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч рублей. Привлечь ее к уголовной ответственности невозможно, поскольку сумма незначительна.

Однако наказание грозит девушке только в том случае, если получится доказать умысел в ее действиях, уточнила специалист.



"Выбрал бы заведение подешевле"

Большинство опрошенных Москвой 24 жителей столицы высказали мнение, что если речи о злом умысле не шло, то именно мужчина должен оплатить счет во время первой встречи.

"Выбрал бы заведение подешевле, если не был готов много вкладывать в свидание. На мой взгляд, мужчина поступил неправильно. Тем более что девушка предложила разделить счет. На месте сотрудников полиции я бы приехал и посмеялся над ним", – прокомментировал ситуацию Матвей (имя изменено. – Прим. ред.), 27-летний работник полиграфического центра из Москвы.

Его мнение поддержал 34-летний сотрудник столичной библиотеки Игорь (имя изменено. – Прим. ред.). Он отметил, что такой крупный счет даже в Москве можно получить только в дорогом ресторане. Мужчина предложил герою неудавшегося свидания в следующий раз думать, куда приглашать спутинцу.



Еще одно решение предложил 31-летний инженер из Москвы Дмитрий (имя изменено. – Прим. ред.). По его словам, нужно было соглашаться разделить счет и, если бы девушка не устроила скандал, оплачивать его целиком.





Дмитрий инженер Таков этикет. Она обеспокоилась о моем материальном благосостоянии, значит, я ей как минимум интересен, а она не меркантильна. Все это – определенно плюс в ее карму.

Если девушка отказалась бы от своего же предложения, Дмитрий все равно оплатил бы весь счет, но больше никуда не звал бы ее.

В свою очередь, 35-летний математик Михаил (имя изменено. – Прим. ред.) из столицы предположил, что эта история может носить криминальный характер. "Вроде как существовал такой бизнес для девушек. Познакомиться с кем-то, привести в ресторан и "раскрутить" тысяч на 20. После этого заведение агентке оплачивало комиссию за привлечение клиента", – вспомнил мужчина старую мошенническую схему.

Посочувствовал герою неудачного свидания только 31-летний ветеринар из Москвы Федор (имя изменено. – Прим. ред.). Он заявил, что не видит причин, почему мужчина должен был оплачивать весь счет или его половину, если изначально не обещал угостить девушку, а заказал кратно меньше.





Федор ветеринар Тут все зависит от отношений. Я, например, всегда плачу за свою женщину, но и с незнакомками с сайтов для свиданий я никуда не хожу.

Федор выразил мнение, что вызывать полицию в случае москвича не было смысла. Но главной ошибкой он все же считает желание знакомиться в интернете.



Степан Жирнов