Эксперт по речевому этикету рассказал, когда в разговоре можно переходить на ты

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Если в компании, где люди говорят на "ты", обронить "вы", то человек может показаться чужим. Однако не всегда уважение можно выразить обращением на "вы", сообщает Life.ru со ссылкой на эксперта по речевому этикету Тимура Раггу.

"Отталкивайтесь от контекста. Действуйте в зависимости от обстоятельств: в этом вопросе нет единых правил. Например, на деловом мероприятии – бизнес-форуме, конференции или нетворкинг-встрече – предполагается, что гости должны знакомиться и контактировать", – отметил специалист.

Раггу добавил, что в официальных учреждениях необходимо обращаться на "вы", поскольку в таком случае мы определяем роль собеседника. В этот момент человек говорит с конкретной функцией сотрудника, сказал эксперт.

Он также посоветовал обращать внимание на интонацию и дистанцию. Эксперт указал, что в разговоре необходимо ориентироваться на собственные ощущения.

"Говорите "ты", когда уже готовы сближаться с собеседником, а "вы" – если хотите показать, что еще присматриваетесь друг к другу. В коммуникации мы всегда пытаемся понять: те, с кем мы сейчас общаемся, нам чужие или уже свои?" – добавил он.

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