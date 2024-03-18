Эксперт по этикету рассказала, допустимы ли видеозвонки в общественном месте

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Общаться по видеосвязи в общественном месте допустимо при соблюдении определенных правил. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

"Если человек разговаривает по видеосвязи в общественном месте, то делать это нужно только в наушниках, чтобы не нарушать покой и границы находящихся рядом людей", – подчеркнула эксперт.





Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Во время видеозвонка не нужно снимать других людей без их разрешения. Лучше, чтобы они не попадали в кадр.

В то же время следует учитывать, что бывают разные ситуации. В некоторых случаях допустимо не придерживаться вышеуказанных правил, уточнила Свежакова.

"Если, например, абитуриентка приехала поступать в Москву, ей звонят родители и она скажет: "Мама, я в столице", и покажет, что действительно в городе, думаю, окружающие к этому отнесутся снисходительно и ничего в этом страшного нет", – заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали допустимо ли общаться по мобильному телефону в общественном транспорте. Правила этикета не запрещают это, однако стоит придерживаться некоторых норм приличия. Например, не рекомендуется переходить на обсуждение личных вопросов. Кроме того, в беседе стоит воздержаться от излишней эмоциональности.

