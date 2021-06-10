Диетолог рассказала, кому нельзя есть абрикосы

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Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, сколько абрикосов можно съесть в день, не навредив здоровью, а также предупредила тех, кому лучше их исключить из рациона. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нельзя употреблять абрикосы на голодный желудок – это может привести к проблемам с пищеварением, особенно когда диагностированы гастрит (даже в стадии ремиссии), язва, синдром раздраженного кишечника, панкреатит. Если у вас обострение перечисленных заболеваний, от абрикосов лучше отказаться", – отметила специалист.

Она также добавила, что в этих ягодах содержатся лимонные и яблочные кислоты, в связи с чем плод может раздражать слизистую и провоцировать изжогу.

По словам эксперта, даже у абсолютно здоровых людей абрикосы способны вызвать диарею или брожение, а если их съесть больше, будет эффект, как от слабительного. В связи с этим диетолог рекомендовала употреблять максимум 200–300 граммов фрукта в день.

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